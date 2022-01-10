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У Київській області в ДТП загинув громадянин Італії: фото

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У Київській області в ДТП загинув громадянин Італії: фото

Головне управління національної поліції Київської області

Причини ДТП встановлюються. 

Між селищем Димер та селом Катюжанка Київської області у понеділок, 10 січня, сталась ДТП, у якій загинув громадянин Італії. 

Про це повідомили в Нацполіції Київської області. 

Аварія сталась орієнтовно о 12:00. Там зіткнулись Dodge Durango та Suzuki Swift. У ДТП загинув водій останнього авто, 67-річний громадянин Італії. 45-річний водій Dodge не постраждав. 

На місці аварії працювали слідчі. Причини ДТП встановлюються. 

© Головне управління національної поліції Київської області
Головне управління національної поліції Київської області

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