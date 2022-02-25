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У Київській області українські захисники спалили колону окупантів: відео

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У Київській області українські захисники спалили колону окупантів: відео

Associated Press

Опубліковане відео знищення окупантів.

Під Гостомелем, що у Київській області, українські військові спалили колону окупантів. 

Про це повідомили на телеграм-каналі Держспецзв'язку. 

На опублікованому відео видно, як біля Гостомеля горить техніка окупантів. Подробиць спецоперації наразі не повідомляють. 

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