У Київській області українські захисники спалили колону окупантів: відео

У Київській області українські захисники спалили колону окупантів: відео

Опубліковане відео знищення окупантів.

Під Гостомелем, що у Київській області, українські військові спалили колону окупантів.

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Про це повідомили на телеграм-каналі Держспецзв'язку.

На опублікованому відео видно, як біля Гостомеля горить техніка окупантів. Подробиць спецоперації наразі не повідомляють.