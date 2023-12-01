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У Київській області та низці регіонів оголосили повітряну тривогу

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Київській області та низці регіонів оголосили повітряну тривогу

Потурбуйтеся про власну безпеуу

Ворожі безпілотники продовжують кружляти.

Вранці 1 грудня 2023 року на Київщині оголосили повітряну тривогу. 

Також сирени пролунали у Сумській, Полтавській, Чернігівській областях через загрозу застосуванням ворогом ударних безпілотників. 

До того ж моніторингові канали повідомляють про загрозу від дронів з півночі.

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях. 

Нагадаємо, що раніше у Кропивницькому пролунали вибухи

Додамо, що раніше вночі повітряна тривога охопила низку українських областей

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