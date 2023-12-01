У Київській області та низці регіонів оголосили повітряну тривогу

Вранці 1 грудня 2023 року на Київщині оголосили повітряну тривогу.

Також сирени пролунали у Сумській, Полтавській, Чернігівській областях через загрозу застосуванням ворогом ударних безпілотників.

До того ж моніторингові канали повідомляють про загрозу від дронів з півночі.

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях.

Нагадаємо, що раніше у Кропивницькому пролунали вибухи.

Додамо, що раніше вночі повітряна тривога охопила низку українських областей.

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