У Київській області та низці регіонів оголосили повітряну тривогу

Ворожі безпілотники продовжують кружляти.
Вранці 1 грудня 2023 року на Київщині оголосили повітряну тривогу.
Також сирени пролунали у Сумській, Полтавській, Чернігівській областях через загрозу застосуванням ворогом ударних безпілотників.
До того ж моніторингові канали повідомляють про загрозу від дронів з півночі.
Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, що раніше у Кропивницькому пролунали вибухи.
Додамо, що раніше вночі повітряна тривога охопила низку українських областей.
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