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У Київській області та над столицею збили десять російських безпілотників

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Київській області та над столицею збили десять російських безпілотників

Фото: Associated Press

Повітряну тривогу оголосили близько 06:00.

У середу, 14 грудня, окупанти під час тривоги випусили по Київщині іранські дрони-камікадзе. Десять ворожих безпілотників вдалося збили українським ППО.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів-"шахедів", - йдеться у повідомленні мера. 

У Київській міській військовій адміністрації додали, що, за попередньої інформацією, уламок від дрону пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі. Інформація щодо жертв уточнюється.

До слова, у Києві повітряну тривогу оголосили 05:55, а на Київщині - 05:57. Станом на 07:26 вона триває. 

Нагадаємо, близько 06:00 на Київщині пролунали вибухи. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що працює ППО. Мер Києва повідомив, що вибухи в Шевченківському районі столиці. 

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Дата публікації
Перегляди
8060
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