У Київській області та над столицею збили десять російських безпілотників

Повітряну тривогу оголосили близько 06:00.
У середу, 14 грудня, окупанти під час тривоги випусили по Київщині іранські дрони-камікадзе. Десять ворожих безпілотників вдалося збили українським ППО.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"У Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів-"шахедів", - йдеться у повідомленні мера.
У Київській міській військовій адміністрації додали, що, за попередньої інформацією, уламок від дрону пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі. Інформація щодо жертв уточнюється.
До слова, у Києві повітряну тривогу оголосили 05:55, а на Київщині - 05:57. Станом на 07:26 вона триває.
Нагадаємо, близько 06:00 на Київщині пролунали вибухи. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що працює ППО. Мер Києва повідомив, що вибухи в Шевченківському районі столиці.
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