У Київській області сталися аварійні відключення світла через негоду - ДТЕК

Ремонтні бригади працюють на місцях аварій, щоб відновити електропостачання.

У Київській області через погіршення погодних умов сталися аварійні відключення світла. Станом на ранок 12 грудня повністю знеструмленими залишаються 14 населених пунктів, частково - 37.

Про це повідомили в ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Через пориви вітру знеструмлені 32 лінії електропередачі 6-10 кВ та 525 трансформаторних підстанцій. На місцях аварій працюють ремонтні бригади.

Аварійні (екстрені) відключення застосовано у всій Київській області. Жертв чи постраждалих через негоду на Київщині немає.

Нагадаємо, генеральний директор Yasno потішив киян позитивною динамікою щодо відключень світла. За словами Сергія Коваленка, середній час відсутності електропостачання скоротився більш, ніж на дві години. Раніше він становив 5 годин і 32 хвилини.

Аварійні відключення: електроенергії досі бракує майже у всій країні

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