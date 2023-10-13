У Київській області сталася потужна пожежа: горіли склади (фото)

Минулося без жертв та постраждалих.

У місті Українка Київської області цієї ночі сталася пожежа на виробничо-складському приміщенні. Площа загоряння склала близько тисячі квадратних метрів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

"О 01:30 вогнеборці зупинили поширення вогню, ще за годину ліквідували пожежу", - зазначили рятувальники.

Фото: ДСНС України у Київській області

Для гасіння пожежі від ДСНС було задіяно 10 одиниць техніки та 45 осіб особового складу.

Внаслідок ліквідації полум'я було врятовано деревообробні верстати, приміщення гаражного кооперативу, виробничо-складську будівлю, сировину та дерев'яні матеріали.

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