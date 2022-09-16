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У Київській області сьогодні лунатимуть вибухи: що сталося

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У Київській області сьогодні лунатимуть вибухи: що сталося

Фото: Київська ОВА

Мешканці Київської області будуть чути гучні вибухи.

У п'ятницю, 16 вересня, на території Димерської громади Вишгородського району з 9:00 будуть проводитися роботи з утилізаціії вибухонебезпечних предметів.

Про це попередили в Київській обласній військовій адміністрації.

У зв'язку з цим у громадах Вишгородського, Бучанського та Броварського районів можливі звуки вибухів.

"Просимо зберігати спокій та пам'ятати про правила безпеки", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, у Києві за місяць кількість випадків захворювання на коронавірус зросла у понад 7 разів, за два останніх тижні - удвічі.

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