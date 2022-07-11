У Київській області ревнивець спалив сарай із тонною сіна (фото)

У селі П'ятигори чоловік спалив понад 1200 кг сіна разом з господарською будівлею своєї цивільної дружини, після чого втік.
Оперативники розшукали палія, який зізнався, що приревнував 39-річну співмешканку до одного з гостей.
Про це повідомили у поліції Київської області.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру в умисному знищені майна шляхом підпалу. Тепер йому загрожує від трьох до 10 років ув’язнення.
Нагадаємо, поліцейські Київщини затримали чоловіка, який влаштував масштабну пожежу на парковці через ревнощі. Він зізнався, що залицявся до дівчини, а коли вона почала зустрічатись із іншим - вирішив спалити його автомобіль.
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