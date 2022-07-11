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У Київській області ревнивець спалив сарай із тонною сіна (фото)

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У Київській області ревнивець спалив сарай із тонною сіна (фото)

Фото: Головне управління національної поліції Київської області

У селі П'ятигори чоловік спалив понад 1200 кг сіна разом з господарською будівлею своєї цивільної дружини, після чого втік. 

Оперативники розшукали палія, який зізнався, що приревнував 39-річну співмешканку до одного з гостей.

Про це повідомили у поліції Київської області.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру в умисному знищені майна шляхом підпалу. Тепер йому загрожує від трьох до 10 років ув’язнення.

© Головне управління національної поліції Київської області
Фото: Головне управління національної поліції Київської області

Нагадаємо, поліцейські Київщини затримали чоловіка, який влаштував масштабну пожежу на парковці через ревнощі. Він зізнався, що залицявся до дівчини, а коли вона почала зустрічатись із іншим - вирішив спалити його автомобіль.

Новини України: у Чернігівській області невідомий спалив з десяток хлівів та 20 тонн сіна

Новини України: у Чернігівській області невідомий спалив з десяток хлівів та 20 тонн сіна

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