У Київській області працює ППО: що відомо

У Київській області сили ППО працюють по російських безпілотниках вдень 3 січня.

Про це повідомила Київська ОВА.

У повітряному просторі зафіксовано безпілотники. Сили ППО працюють по цілях.

У військовій адміністрації закликали жителів Київщини перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги і подбати про власну безпеку.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – додали в ОВА.

Нагадаємо, російські війська атакували дронами Київщину і в ніч проти 3 січня. Внаслідок цього загинула людина, ще четверо осіб зазнали поранень, є руйнування.

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