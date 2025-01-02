У Київській області поїзд розчавив хлопця

За даними поліції, хлопець з невідомих причин перебував на залізничних коліях.

У Глевасі електропоїзд збив 22-річного хлопця. Він помер на місці від отриманих травм.

Про нещасний випадок повідомили у поліції Київської області.

Правоохоронці попередньо встановили, що поїзд сполученням "Київ-Варшава" здійснив наїзд на молодика, який перебував на залізничних коліях.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за цим фактом (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на Одещині на перегоні між станціями "Мардарівка" і "Чубівка" на 15-річну дівчину наїхав вантажний поїзд.

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