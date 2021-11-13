У Київській області посилили COVID-контроль у транспорті: як тепер їздитимуть пасажири

У Київській області посилили COVID-контроль у транспорті: як тепер їздитимуть пасажири

Людям без вакцинації для проїзду необхідно мати негативний результ тесту на коронавірус або довідку про одужання.

Від сьогодні, 13 листопада, у Київській області запровадили посилені обмежувальні заходи у всіх видах громадського транспорту.

Про це на брифінгу заявив очільник Київської області Василь Володін.

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Тепер вільно користуватись автобусами, маршрутками та електричками зможуть тільки ті пасажири, які матимуть при собі один із документів:

COVID-сертифікат;

негативний результат ПЛР- чи експрес-тесту, отриманий не пізніше як за 72 години до дня поїздки;

довідку про одужання, чинність якої буде підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема “Дії".

Нагадаємо, від 1 листопада Київ за рівнем захворюваності входить до переліку "червоних" зон. Передбачається, що обмеження будуть діяти до стабілізації ситуації з коронавірусом, на що знадобиться щонайменше три тижні.

В Україні станом на ранок 13 листопада зафіксовано 23 572 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 695 людей, 25 415 пацієнтів одужало.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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