У Київській області посилили COVID-контроль у транспорті: як тепер їздитимуть пасажири

Людям без вакцинації для проїзду необхідно мати негативний результ тесту на коронавірус або довідку про одужання.
Від сьогодні, 13 листопада, у Київській області запровадили посилені обмежувальні заходи у всіх видах громадського транспорту.
Про це на брифінгу заявив очільник Київської області Василь Володін.
Тепер вільно користуватись автобусами, маршрутками та електричками зможуть тільки ті пасажири, які матимуть при собі один із документів:
- COVID-сертифікат;
- негативний результат ПЛР- чи експрес-тесту, отриманий не пізніше як за 72 години до дня поїздки;
- довідку про одужання, чинність якої буде підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема “Дії".
Нагадаємо, від 1 листопада Київ за рівнем захворюваності входить до переліку "червоних" зон. Передбачається, що обмеження будуть діяти до стабілізації ситуації з коронавірусом, на що знадобиться щонайменше три тижні.
В Україні станом на ранок 13 листопада зафіксовано 23 572 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 695 людей, 25 415 пацієнтів одужало.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.