У Київській області подовжили комендантську годину

В регіоні комендантську годину ввели 26 лютого.

У Київській області від 14 до 15 березня комендантська година буде діяти від 20:00 до 7:00.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

Протягом цього часу заборонено виходити на вулиці та відвідувати інші громадські місця. Це можуть робити лише мешканці, які мають спеціально видані перепустки та посвідчення особи.

"Військові продовжують боронити українську землю від загарбників. Звертаюся до всіх, хто лишився на Київщині у власних домівках. Дотримуйтеся рекомендацій влади та будьте пильними. Такі заходи першочергово необхідні задля нашої з вами безпеки", - наголосив Кулеба.

У темну пору доби також пам'ятайте про світломаскувальний режим – залишати мінімум освітлення дворів та житлових будинків.

Нагадаємо, лінія, яка живить ЧАЕС та місто Славутич, знову пошкоджена окупантами.

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