У Київській області почали вимикати світло: люди споживають забагато електроенергії

Київщина, як і вся Україна, живе в режимі економії електроенергії.
У Київській області з 9:20 ранку 21 жовтня вимушено розпочалися тимчасові відключення світла. Місцеві мешканці споживають забагато електроенергії.
Голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба наголосив - необхідно максимально економити та вимкнути зайві електроприлади.
"Це стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до енергообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергоємного приладу!" - написав він.
Нагадаємо, в результаті російських обстрілів близько 40% загальної енергетичної інфраструктури та генерувальних потужностей України серйозно пошкоджені.
Для економії електроенергії треба вимикати світло у приміщеннях та обмежити використання електричних приладів, зокрема бойлерів, пральних машин, обігрівачів, кондиціонерів, електрочайників та електроплит.
Читайте також: