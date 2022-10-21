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У Київській області почали вимикати світло: люди споживають забагато електроенергії

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У Київській області почали вимикати світло: люди споживають забагато електроенергії

Фото: pixabay.com

Київщина, як і вся Україна, живе в режимі економії електроенергії.

У Київській області з 9:20 ранку 21 жовтня вимушено розпочалися тимчасові відключення світла. Місцеві мешканці споживають забагато електроенергії.

Голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба наголосив - необхідно максимально економити та вимкнути зайві електроприлади.

е стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до енергообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергоємного приладу!" - написав він.

Нагадаємо, в результаті російських обстрілів близько 40% загальної енергетичної інфраструктури та генерувальних потужностей України серйозно пошкоджені

Для економії електроенергії треба вимикати світло у приміщеннях та обмежити використання електричних приладів, зокрема бойлерів, пральних машин, обігрівачів, кондиціонерів, електрочайників та електроплит.

Київ живе у режимі жорсткої економії світла

Київ живе у режимі жорсткої економії світла

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