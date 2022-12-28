У Київській області перед Новим роком перевірятимуть транспорт та документи

В Обухівському районі Київської області перед Новим роком, у період від 25 по 30 грудня, проводяться заходи з перевірки транспорту та особистих документів громадян.

Перевірка триває за планом керівництва Збройних сил України, повідомили в Обухівській міській раді.

"Ціллю визначених заходів є перевірка дотримання громадянами вимог правового режиму воєнного стану", - пояснили в міськраді.

Нагадаємо, що комендантську годину на Новий рік на Київщині не скасовуватимуть. У новорічну ніч вона, як завжди, діятиме з 23:00 до 5:00. Жодних масових гулянь також не буде.

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