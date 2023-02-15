У Київській області оголошено тривогу: в небі зафіксували повітряні цілі

Мешканців області просять зберігати спокій.
У середу, 15 лютого, о 13:29 у Київській області було оголошено повітряну тривогу. У небі над регіоном виявили повітряні цілі.
Про це повідомила Київська обласна державна адміністрація.
"У небі Київщини виявили повітряні цілі. У зв'язку з цим працює ППО", - йдеться у повідомленні.
В ОВА просять мешканців області зберігати спокій та перебувати в укриттях. До слова, у самому Києві повітряної тривоги немає.
Моніторингові Telegram-каналами поширюють інформацію про те, що в повітряному просторі області нібито може бути розвідувальний БПЛА чи повітряна куля з радіолокаційними відбивачами.
Негадаємо, востаннє в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу зранку 14 лютого. "Почервоніли" всі регіони.
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