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У Київській області на залізничному вокзалі знайшли 16-річного хлопця із 80% опіків тіла

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У Київській області на залізничному вокзалі знайшли 16-річного хлопця із 80% опіків тіла

ГУ Національної поліції в Київській області

Потерпілий у реанімації.

У м. Буча Київської області на залізничному вокзалі у середу, 1 грудня, знайшли непритомним 16-річного хлопця. У підлітка діагностували 80% опіків тіла. 

Про це повідомили в Нацполіції Київської області. 

За даними слідства, 16-річний хлопець не захотів переходити колію через пішохідний міст та вирішив перелізти через вагон потяга. Під час цього він курткою зачепився за електричні дроти, отримав 80% опіків тіла і впав. 

Потерпілого між коліями побачили випадкові перехожі, які викликали поліцію. Хлопця госпіталізували до реанімації. 

Обставини трагедії встановлюються. 

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