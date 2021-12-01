У Київській області на залізничному вокзалі знайшли 16-річного хлопця із 80% опіків тіла

Потерпілий у реанімації.
У м. Буча Київської області на залізничному вокзалі у середу, 1 грудня, знайшли непритомним 16-річного хлопця. У підлітка діагностували 80% опіків тіла.
Про це повідомили в Нацполіції Київської області.
За даними слідства, 16-річний хлопець не захотів переходити колію через пішохідний міст та вирішив перелізти через вагон потяга. Під час цього він курткою зачепився за електричні дроти, отримав 80% опіків тіла і впав.
Потерпілого між коліями побачили випадкові перехожі, які викликали поліцію. Хлопця госпіталізували до реанімації.
Обставини трагедії встановлюються.
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