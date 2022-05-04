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У Київській області на ворожих мінах підварилися двоє рятувальників та водій трактора

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У Київській області на ворожих мінах підварилися двоє рятувальників та водій трактора

Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

Російські окупанти, коли відступали з Київської області, залишали після себе багато небезпечних вибухових снарядів.

Зокрема, ворог мінував територію області, де встиг окупуватися.

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов, сьогодні, 4 травня, на ворожих мінах підірвалися двоє рятувальників та водій трактора.

Зокрема, тракторист засівав поле біля села Гоголів. Водій натрапив на протитанкову міну. 35-річний  потерпілий отримав осколкові поранення обох рук, а також правого стегна.

Фото: Андрій Нєбитов/Facebook / ©
Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

Рятувальники ДСНС натрапили на ворожу міну у Зоні відчуження. Вибухом рознесло кабіну пожежної машини, потерпілих госпіталізували з різними ступенями тяжкості. Поряд з місцем детонації виявили і знешкодили ще п’ять ворожих мін.

Фото: Андрій Нєбитов/Facebook / ©
Фото: Андрій Нєбитов/Facebook
Фото: Андрій Нєбитов/Facebook / ©
Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

"Вже вкотре нагадую жителям Київщини, що зараз не час втрачати пильність. Небезпека мін та інших смертельних "дарунків" окупантів лишається. Будьте обережні, оминайте лісові дороги, польові шляхи та узбіччя автотрас в районах, які були в окупації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, на Київщині виявлено тіла ще чотирьох загиблих внаслідок російської агресії, серед яких 10-річна дівчинка.

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