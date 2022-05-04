У Київській області на ворожих мінах підварилися двоє рятувальників та водій трактора

Російські окупанти, коли відступали з Київської області, залишали після себе багато небезпечних вибухових снарядів.
Зокрема, ворог мінував територію області, де встиг окупуватися.
Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов, сьогодні, 4 травня, на ворожих мінах підірвалися двоє рятувальників та водій трактора.
Зокрема, тракторист засівав поле біля села Гоголів. Водій натрапив на протитанкову міну. 35-річний потерпілий отримав осколкові поранення обох рук, а також правого стегна.
Рятувальники ДСНС натрапили на ворожу міну у Зоні відчуження. Вибухом рознесло кабіну пожежної машини, потерпілих госпіталізували з різними ступенями тяжкості. Поряд з місцем детонації виявили і знешкодили ще п’ять ворожих мін.
"Вже вкотре нагадую жителям Київщини, що зараз не час втрачати пильність. Небезпека мін та інших смертельних "дарунків" окупантів лишається. Будьте обережні, оминайте лісові дороги, польові шляхи та узбіччя автотрас в районах, які були в окупації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, на Київщині виявлено тіла ще чотирьох загиблих внаслідок російської агресії, серед яких 10-річна дівчинка.
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