У Київській області лунають вибухи: в ОВА повідомили, що сталося

У Київській області зранку 24 жовтня лунають вибухи. Місцевих мешканців заспокоїли - продовжуються роботи з розмінування територій.

В обласній військовій адміністрації попросили зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

Планові заходи зі знищення вибухонебезпечних предметів заплановані у Бучанському районі - від 10:30 до 15:00 та Вишгородському районі - від 14:00 до 17:00.

Нагадаємо, у Києві, Київській області та ще шести областях України у понеділок, 24 жовтня, тимчасово відключатимуть світло. Найбільший обсяг обмеження споживання електроенергії буде застосовано в чотирьох регіонах.

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