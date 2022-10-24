У Київській області лунають вибухи: в ОВА повідомили, що сталося

На Київщині лунають вибухи.
У Київській області зранку 24 жовтня лунають вибухи. Місцевих мешканців заспокоїли - продовжуються роботи з розмінування територій.
В обласній військовій адміністрації попросили зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.
Планові заходи зі знищення вибухонебезпечних предметів заплановані у Бучанському районі - від 10:30 до 15:00 та Вишгородському районі - від 14:00 до 17:00.
Нагадаємо, у Києві, Київській області та ще шести областях України у понеділок, 24 жовтня, тимчасово відключатимуть світло. Найбільший обсяг обмеження споживання електроенергії буде застосовано в чотирьох регіонах.
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