У Київській області лунають вибухи: що сталося

Ліквідація вибухонебезпечних предметів триватиме з 10:00 до 15:00.

У Київській області зранку 2 листопада лунають вибухи. Місцевих мешканців заспокоїли: у Бучанському районі проводяться роботи зі знищення російських боєприпасів.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Ліквідація вибухонебезпечних предметів триватиме з 10:00 до 15:00.

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Крім того, у Вишгородському районі тривають навчання для саперів. У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідація вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 16 тисяч осель в Київській області залишаються без світла внаслідок російських ракетних ударів. Голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, коли відновлять електропостачання.

Деокуповані території, електроенергія від ЄС, пункти обігріву в Києві – новини на ранок 2 листопада

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