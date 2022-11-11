У Київській області лунають вибухи - ОВА

У Бучанському районі Київської області від 9:00 лунають вибухи. Місцевих мешканців заспокоїли: тривають планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це 11 листопада повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій проводитимуть ліквідацію до 11:00.

"У деяких громадах може бути чутно звуки вибухів! Бережіть себе та дотримуйтеся правил безпеки!" - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, у Києві та Київській області від ранку 11 листопада розпочалися екстрені відключення світла через нову російську атаку по енергетичній інфраструктурі України. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють, підкреслили в ДТЕК.

Корисні поради, аби не спалити проводку і щитові під час увімкнення світла

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