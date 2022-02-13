У Київській області хлопець заступився за матір та отримав удар ножем від сусідки

У Київській області хлопець заступився за матір та отримав удар ножем від сусідки

Жінку затримали після інциденту.

У місті Вишневе неповнолітній отримав від сусідки удар ножем через зауваження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Встановлено, що 17-річний підліток разом із 39-річною матір'ю та 20-річною сестрою поверталися додому. На подвір'ї будинку сусід зробив жінці зауваження через нібито постійний шум у її квартирі.

Син заступився за матір, внаслідок чого між ним та сусідом зав'язалася бійка. До бійки приєдналася дружина сусіда, яка завдала кількох ударів ножем неповнолітньому.

У квартирі жінки співробітники поліції провели обшук та вилучили речові докази, а її саму затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Затриманій загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Наразі вирішується питання про оголошення жінці підозри та подальше обрання запобіжного заходу.

Жительці Миколаївської області, яка зарізала односельця, обрали запобіжний захід | Новини України

Нагадаємо, в Одеській області 56-річна жінка настільки зненавиділа свого чоловіка, з яким прожила все життя і виховала трьох спільних дітей, що вирішила його вбити. Заздалегідь придбавши дві пляшки горілки, зловмисниця напоїла потерпілого, дочекалася, коли він засне, а тоді розбила йому сокирою голову, загорнула в ковдру і вночі на тачці вивезла на сусідню земельну ділянку.

Читайте також: