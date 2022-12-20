У Київській області другу добу немає світла: що кажуть в ДТЕК

У ДТЕК пояснили, чому немає світла так довго та коли відновлять.

У Київській області унаслідок російської атаки дронами другу добу немає світла. Про відсутність електроенергії протягом понад 30 годин поспіль повідомляють мешканці Бучі, Ірпеня, Ворзеля, Гостомеля, Клавдієво-Тарасового та інших населених пунктів.

Люди в Мережі скаржаться, що через відсутність світла також немає опалення та гарячої води, а на вулиці до -10 градусів.

"Буча, ЖК "Буча Квартал". Світла немає вже понад 30 годин. Включали востаннє у понеділок о третій ночі, і то ненадовго. Опалення неможливо включити, гарячої води немає. Хоча сусідній комплекс і центр світяться вже давно",

"Вже 26 годин як нема світла по вул. Центральна 33В, м. Буча! Район Яблунька",

"Гостомель вже більше доби без включень взагалі. Вимкнули о 8 год 19.12, на 8 год ранку 20.12 світла ще немає",

"Ірпінь понад 30 годин без світла", - пишуть мешканці Київщини в Мережі.

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Скриншот

Скриншот

Коли відновлять електропостачання в Київській області

У ДТЕК Київські регіональні електромережі пояснили, що така тривала відсутність світла пов'язана з застосуванням екстрених відключень. У такому випадку відключення застосовується до більшої кількості споживачів.

Наразі передбачити час відновлення неможливо. По області ситуація ускладнена.

"Коли ми готуємось до запуску екстреного відключення, ми дивимось на потужність споживання. Обираємо ті лінії, виключивши які сумарно ми отримаємо необхідний для збалансування обсяг електроенергії. Під відключення потрапляють всі лінії, що живлять побутових та промислових клієнтів. Вийняток -лінії, що живлять об’єкти критичної інфраструктури, їх ми не відключаємо", - зазначили в ДТЕК.

Якщо у сусідньому будинку є світло, а в вашому немає, вони можуть бути заживлені від іншої лінії.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок 20 грудня знову діють аварійні відключення світла. Деякі котельні через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово. Розгорнуті 430 стаціонарних пунктів незламності, де можна зігрітися, зарядити електронні пристрої та скористатися зв’язком.

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