У Київській області дідусь примудрився застрягнути під ванною (відео)

Рятувальників викликали сусіди.

У місті Вишневе у квартирі по вул. Першотравнева дідусь застряг під ванною. Крики про допомогу почули сусіди та викликали рятувальників.

Про це повідомили у ДСНС Київської області.

До місця виклику було направлено черговий караул 34-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишневе.

Рятувальники звільнили потерпілого та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Раніше стало відомо, що у Сумській області рятувальникам довелося звільняти школяра, який застряг в металевій огорожі. Дитину в паркані побачив випадковий перехожий і викликав рятувальників, які швидко розрізали прутки та звільнили школяра. Медична допомога йому не знадобилася.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання