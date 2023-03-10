У Київській області чутно стрілянину та вибухи: що відомо

У Київській області від ранку 10 березня чутно стрілянину та вибухи. У Макарівській громаді Збройні сили України проводять практичні заняття.

Про це повідомив Макарівський голова Вадим Токар.

Крім того, на території Вишгородського району проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це також може бути гучно. Мешканців Київської області просять зберігати спокій.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, зокрема вдарила по столиці. Було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Станом на ранок 10 березня електропостачання та водопостачання відновлено, однак 30% споживачів залишаються без тепла.

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