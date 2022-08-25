У Київській області чоловік під дією галюциногенних грибів задушив співмешканку

В Ірпені затримали 26-річного чоловіка, який задушив свою співмешканку після того, як вживав відвар галюциногенних грибів.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження, а чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Про це повідомили у поліції Київської області.

"Під дією зілля, у нього спалахнула сварка з 25-річною співмешканкою – уродженкою Черкащини. Розлютившись, він узяв мотузку та задушив кохану", - йдеться у повідомленні поліції.

Тепер зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами.

Раніше стало відомо, що в Черкасах під час застілля чоловік завдав товаришеві близько 30 ножових поранень. Останній помер у лікарні.

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