У Київській області чоловік у сварці ображав дружину, а потім облив бензином і підпалив

Чоловіку загрожує до 15 років в'язниці.

Чоловік підпалив свою дружину під час п'яної сварки в селі Юхни Київської області. Він вилив на жінку майже літр бензину. Його затримано і повідомлено про підозру.

Про це інформує пресслужба Нацполіції в області.

Як виявилося, подружжя посварилося під час сімейного застілля. Чоловік почав ображати жінку, і вона, своєю чергою, вигнала його з будинку.

У результаті чоловік почав залякувати дружину та погрожувати підпалом оселі. Після чого 61-річний власник будинку взяв у підсобці пластикову пляшку з пальним ємністю майже 1 літр, вилив бензин на дружину та підпалив.

Спершу загорілася підлога, а потім одяг та тіло потерпілої. На щастя, 55-річна жінка вибігла на подвір'я і самотужки загасила вогонь.

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Потерпілу госпіталізували до міської лікарні. У неї опіки І-ІІІ ступенів.

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Всі речові докази вилучено.

Слідчі Обухівського районного управління поліції повідомили йому про підозру за ч.2 ст.15 (Замах на злочин), ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік намагався вбити свою сусідку. Він облив її легкозаймистою речовиною і підпалив.

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