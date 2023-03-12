У Київській області чоловік до смерті забив товариша кочергою

У селі Козичанка Фастівського району місцевий житель до смерті забив свого знайомого кочергою.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Київської області.

Поліцейські встановили, що під час вживання алкогольних напоїв між знайомими виник конфлікт, в результаті якого 62-річний чоловік вдарив металевою кочергою свого опонента по голові.

Від отриманих травм 50-річний потерпілий помер на місці.

Поліцейські затримали нападника. За вчинення умисного вбивства зловмисникові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що у Дніпрі чоловік під час сварки з дружиною задушив її. Вбивство сталося на очах у дитини.

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