У Київській області через припаркований автомобіль жінка влаштувала різанину: подробиці

Жінці загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
У м. Васильків Київської області сварка між сусідами через припаркований автомобіль закінчилась різаниною.
Про це повідомили в Нацполіції Київської області.
За даними правоохоронців, між 61-річною жінкою та її 46-річним сусідом стався конфлікт через припаркований автомобіль. Тоді жінка вихопила ніж та запхала його в груди чоловіку.
Підозрювану затримали. Потерпілого чоловіка госпіталізували. У поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Німеччині українець влаштував у пабі різанину через прохання вдягнути маску.