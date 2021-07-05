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У Київській області через припаркований автомобіль жінка влаштувала різанину: подробиці

У Київській області через припаркований автомобіль жінка влаштувала різанину: подробиці

Головне управління національної поліції Київської області

Жінці загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. 

У м. Васильків Київської області сварка між сусідами через припаркований автомобіль закінчилась різаниною

Про це повідомили в Нацполіції Київської області. 

За даними правоохоронців, між 61-річною жінкою та її 46-річним сусідом стався конфлікт через припаркований автомобіль. Тоді жінка вихопила ніж та запхала його в груди чоловіку. 

Підозрювану затримали. Потерпілого чоловіка госпіталізували. У поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. 

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Нагадаємо, у Німеччині українець влаштував у пабі різанину через прохання вдягнути маску. 

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