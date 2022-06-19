У Київській області анонсували нічні рейди: що перевірятимуть

У Київській області посилять контроль за комендантською годиною.
Рейди щодо дотримання комендантської години проводитиме комендатура спільно з поліцією. Правоохоронці будуть контролювати, як люди дотримуються правил воєнного стану.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram-каналі.
"Зараз ми починаємо активну підготовку до осінньо-зимового періоду. При районних військових адміністраціях будуть створені штаби, які контролюватимуть цей процес на місцях", - сказав Кулеба.
Він також закликав усіх жителів регіону не нехтувати комендантською годиною, яка діє від 23:00 до 05:00.
"Військова комендатура буде проводити рейди разом з поліцією, щоб контролювати безпеку Київської області вночі", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, у Києві заборонили піротехніку та гучну музику.
Як повідомлялося, у Києві викрили небезпечне угруповання із купою зброї, яке діяло під виглядом добровольчого батальйону.
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