У Київській області анонсували нічні рейди: що перевірятимуть

У Київській області анонсували нічні рейди: що перевірятимуть

У Київській області посилять контроль за комендантською годиною.

Рейди щодо дотримання комендантської години проводитиме комендатура спільно з поліцією. Правоохоронці будуть контролювати, як люди дотримуються правил воєнного стану.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram-каналі.

"Зараз ми починаємо активну підготовку до осінньо-зимового періоду. При районних військових адміністраціях будуть створені штаби, які контролюватимуть цей процес на місцях", - сказав Кулеба.

Він також закликав усіх жителів регіону не нехтувати комендантською годиною, яка діє від 23:00 до 05:00.

"Військова комендатура буде проводити рейди разом з поліцією, щоб контролювати безпеку Київської області вночі", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, у Києві заборонили піротехніку та гучну музику.

Як повідомлялося, у Києві викрили небезпечне угруповання із купою зброї, яке діяло під виглядом добровольчого батальйону.

Читайте також: