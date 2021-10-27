У Київській області 4-річний хлопчик відрубав сокирою 2-річній сестричці палець на руці

Діти були самі та гралися у древітні.

У Київській області 4-річний хлопчик відрубав сокирою 2-річній сестричці палець на правій руці. Діти були самі та гралися у древітні.

Подія сталася 26 жовтня в селі Оріховець на Білоцерківщині.

Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області.

"Близько 16-ї години до Білоцерківського районного управління поліції надійшло повідомлення щодо ампутації пальця на руці у 2-річної дівчинки в селі Оріховець. Про це до поліції повідомили медики. Поліцейські з'ясували, що 4-річний хлопчик грався на подвір'ї зі своєю сестричкою, після чого опинились у древітні. За попередніми даними хлопчик взяв до рук сокиру та відрубав сестрі верхню фалангу пальця правої руки", - йдеться у повідомленні поліції.

Дитину госпіталізували до лікарні Білої Церкви.

Поліцейські з'ясовують всі обставини цієї події та згодом нададуть їй правову кваліфікацію.

Нагадаємо, і Бурятії (Росія) чоловік відрубав два пальці 5-річній племінниці через те, що вона випадково розбила його мобільний телефон.

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