Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Київській області 18-річна вагітна донька вбила матір та закопала її на подвір'ї, бо злякалась осуду

У Київській області 18-річна вагітна донька вбила матір та закопала її на подвір'ї, бо злякалась осуду

Дівчина під час сварки штовхнула маму та пішла спати.

У селі Велика Бугаївка Київської області 18-річна вагітна жінка після застілля вбила свою 56-річну матір. Потім донька закопала тіло жінки на подвір'ї. 

Про це повідомили в поліції Київської області. 

Про зникнення матері повідомила її старша донька. Слідчі встановили, що перед зникненням жінка разом із молодшою 18-річною вагітною дочкою відпочивали у сусідів, де вживали алкоголь. Після того, як мати та дочка повернулись додому, між ними стався конфлікт. Тоді дівчина штовхнула матір та пішла спати. Зранку вона виявила тіло матері. 

© Поліція Київської області
Поліція Київської області

"Злякавшись осуду родичів та односельчан, вона поховала матір на території домоволодіння, де правоохоронці і виявили тіло господині. Труп було направлено на експертизу, втім з’ясувати причини смерті не вдалося через різкі гнилісні зміни. Разом з тим, слідів насильницької смерті на тілі загиблої не виявлено", - йдеться у повідомленні. 

©

Правоохоронці відкрили провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває розслідування трагедії. 

Нагадаємо, у Чернівецькій області п’яна дочка через словесну суперечку зарізала свого батька

Новини України: підпалювачу 5-поверхівки, який приховав жорстоке вбивство, обирають запобіжний захід

Новини України: підпалювачу 5-поверхівки, який приховав жорстоке вбивство, обирають запобіжний захід