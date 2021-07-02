У Київській області 18-річна вагітна донька вбила матір та закопала її на подвір'ї, бо злякалась осуду

У Київській області 18-річна вагітна донька вбила матір та закопала її на подвір'ї, бо злякалась осуду

Дівчина під час сварки штовхнула маму та пішла спати.

У селі Велика Бугаївка Київської області 18-річна вагітна жінка після застілля вбила свою 56-річну матір. Потім донька закопала тіло жінки на подвір'ї.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Про зникнення матері повідомила її старша донька. Слідчі встановили, що перед зникненням жінка разом із молодшою 18-річною вагітною дочкою відпочивали у сусідів, де вживали алкоголь. Після того, як мати та дочка повернулись додому, між ними стався конфлікт. Тоді дівчина штовхнула матір та пішла спати. Зранку вона виявила тіло матері.

Поліція Київської області

"Злякавшись осуду родичів та односельчан, вона поховала матір на території домоволодіння, де правоохоронці і виявили тіло господині. Труп було направлено на експертизу, втім з’ясувати причини смерті не вдалося через різкі гнилісні зміни. Разом з тим, слідів насильницької смерті на тілі загиблої не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває розслідування трагедії.

Нагадаємо, у Чернівецькій області п’яна дочка через словесну суперечку зарізала свого батька.

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