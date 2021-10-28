У Київській обласній психіатричній клініці від січня 2019 року перебуває жінка, яка не може говорити: що відомо

У Київській обласній психіатричній клініці від січня 2019 року перебуває жінка, яка не може говорити: що відомо

Є припущення, що жінку доправили туди приватним автомобілем та кинули.

У Київській обласній психіатричній клініці від січня 2019 року перебуває жінка, яка не може говорити.

Є припущення, що жінку доправили туди приватним автомобілем та кинули.

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Про це йдеться у дописі спільноти "Білогородська територіальна громада" у Facebook.

"Надійшла 12 січня 2019 року у супроводі поліції з Володарки Київської області. Є припущення, що була доправдена туди приватним автомобілем і кинута. Жодних відомостей про себе не повідомляє (говорити не може)", - йдеться у повідомленні.

Була одягнена в темно-сіру куртку з капюшоном, чорні уггі зі стразами, сині джинси, сірий джемпер.

Жінка дає незначну реакцію на звернення до неї на ім'я Оксана і Люба.

Вік - приблизно 35-40 років.

Фото з соціальних мереж

"На наші неодноразові запити у всі області України (включно з тимчасово окупованими) щодо встановлення особи - відповідей немає. Відбитків пальців у базі немає. Надія на силу Facebook... Персоналом відігріта і доглянута, але сімейне тепло ніхто не замінить", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Києві продовжують шукати дівчину, яка зникла майже півтора року тому. До столичної поліції потрапило нове фото 16-річної Ліберті Боднар.

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