У київській багатоповерхівці спалахнула пожежа: вогнеборці зіштовхнулися зі складнощами, але рятували дітей

Внаслідок пожежі пошкоджено двері обох ліфтів у будинку.
У Києві під час ліквідації пожежі в багатоповерхівці врятували шістьох осіб, з них трьох дітей.
Про це інформує головне управління ДСНС України у м.Києві.
Згідно з повідомленням вогнеборців, 10 жовтня о 16:41 надійшло повідомлення про пожежу на Оболонському проспекті, 13.
На місце події вирушили пожежники. Вони встановили, що горить сміття та особисті речі в загальному коридорі на 9 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Пожежа розповсюдилася на двері ліфта та двері загального коридору. Рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі.
О 17:00 пожежу було локалізовано на площі 18 кв.м та о 17:08 - ліквідовано.
Внаслідок пожежі пошкоджено двері обох ліфтів, 3 двері загального коридору, закопчено стіни та стелю поверху, пошкоджено телекомунікаційні системи.
З однієї із квартир на 15 поверсі вивели шість осіб, з них трьох дітей.
"Окрему увагу хочемо звернути на складнощі, з якими довелось зіштовхнутися пожежним", - йдеться в повідомленні рятувальників.
По-перше, проїзд до будинку ускладнювався не лише автівками, що не пропускали пожежні машини, а й запаркованими на заїздах.
По-друге, припаркований приватний автотранспорт біля під'їзду також значно заважав прокладати рукавні лінії та й елементарно - дійти пожежним з обладнанням до входу в під'їзд.
На місці події працювало п'ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 23 особи особового складу. Жертв та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
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