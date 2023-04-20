У Київраді вимагають відсторонити депутата, який вимагав гроші з підприємців – «слуга народу» Трубіцин упізнав себе

Фракція партії «УДАР Віталія Кличка» в Київраді вимагає відсторонити депутата, який підозрюється в отриманні хабаря, від головування в комісії, що вирішує питання розміщення об’єктів пересувної торгівлі.

Про це на засіданні Київради заявив голова фракції партії «УДАР Віталія Кличка» Дмитро Білоцерковець.

«Сьогоднішня заява фракції партії «УДАР Віталія Кличка» в Київраді стосується депутата-хабарника на ім’я «НІХТО». Бо він ніхто і звати його ніяк, але шкоди Києву це «ніхто» заподіяло на мільйони гривень. Він підозрюється в отриманні хабаря від діяльності пересувної торгівлі в Києві. Тікав від НАБУ і зараз намагається вирішити питання в судах. А головне - він до цих пір на волі, бо є представником однієї цікавої фракції. Фракція «УДАР» вимагає відсторонення цього депутата «ніхто» від головування в комісії», - наголосив Білоцерковець.

Не називаючи прізвища, Дмитро Білоцерковець зазначив, що вищевказаний депутат разом з працівниками комунального підприємства чинив перешкоди для підприємців, які хотіли брати участь у торгах на право розміщення об‘єкту пересувної торгівлі. За допуск до торгів депутат та його спільники вимагали гроші.

«Яким чином все це відбувалося: спільники створили комісію на КП, якій надали повноваження допускати або ні підприємців на торги. Для того, щоб брати участь у торгах, потрібно було сплатити гроші. Виходячи з офійційних матеріалів, хабарники отримали $150 тис. долларів за 10 точок пересувної торгівлі», - розповів Білоцерковець.

За словами Білоцерковця, посада депутата, якого обвинувачують у хабарі, - голова комісії Київради, і пов’язана з тією самою діяльністю, за яку його судять.

«Ця комісія продовжує працювати і впливати на ту саму сферу, в якій депутат «погорів» на хабарі. Саме тому обов’язок депутатів відсторонити, а суду - посадити корупціонера», - зазначив він.

В свою чергу, депутат Київради Владислав Трубіцин заявив, що у своєму виступі Дмитро Білоцерковець мав на увазі саме його. Та наголосив, що навпаки є борцем з корупцією.

«Одразу розкриємо карти, як то кажуть. Цей пан Дмитро (Білоцерковець, - Прим. ред.), він зараз говорить про мене особисто. Відбувається тиск на мене, за мою позицію по боротьбі з корупцією в цьому місті!» - сказав Трубіцин.

Як повідомлялось раніше, НАБУ затримало Трубіцина на хабарі у розмірі 1 мільйон 260 тисяч гривень. Депутат потрапив до СІЗО, звідки вийшов під заставу 14,88 млн гривень. Також журналіст Юрій Бутусов оприлюднив документи, згідно яких у 2010 році Владислав Трубіцин вже був судимий за спробу вчинення афери.