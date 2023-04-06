У Київраді хочуть націоналізувати приміщення посольства РФ

Таке рішення обумовлене заявою Міністерства закордонних справ про розірвання дипломатичних відносин з країною-агресоркою.

Київська міська рада може конфіскувати земельну ділянку за адресою Повітрофлотський проспект, 27 у Солом’янському районі столиці, де розташоване посольство Росії.

Про це повідомила депутатка Київради Лілія Пашинна, інформує РБК-Україна.

Вона заявила, що депутати виступили з пропозицією про розірвання договору оренди землі, на якій розташоване посольство РФ. Пашинна заявила про необхідність провести націоналізацію даного приміщення.

Крім того, депутатка нагадала, що дане рішення обумовлене заявою Міністерства закордонних справ про розірвання дипломатичних відносин з країною-агресоркою, а також повномасштабним нападом на Україну.

"Це важливе та вкрай актуальне сьогодні рішення. Ми не повинні створювати умови для функціонування інституцій країни-агресора місті Києві", - додала Пашинна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київрада ухвалила рішення про створення у місті військового кладовища та місця почесних поховань захисників України. Вони будуть розташовані поряд з урочищем Бабин Яр.

Крім того, ми раніше інформували, що з нагоди Всесвітнього дня переробки, посольство США в Україні опублікувало повідомлення в Twitter, яким “потролило” стан російської військової техніки, яка на полі бою перетворюється у вторинну сировину.

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