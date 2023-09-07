У Київраді готуються оголосити недовіру усім головам райдержадміністрацій: що відомо (документ)

Столичні депутати планують оголосити недовіру головам райдержадміністрацій Києва.

Про це повідомив у Facebook депутат Київради від “Євросолідарності” Леонід Ємець, який зареєстрував проєкт рішення Київради про недовіру головам столичних РДА.

Документ, фото якого додав Ємець, містить перелік усіх голів райдержадміністрацій у Києві.

Фото: Леонід Ємець

"Всі ці барабани, овощерізки, радіоактивні лавки — це лише самі яскраві приклади повально безвідповідального ставлення з ознаками глибокої корупційної складової. Закривати на це очі Київрада не має права. Хоч вони і не в сфері наших повноважень (призначає президент за поданням Кабміну). Але висловити свою довіру/чи недовіру має кожен депутат. А ви вже з них тоді спитаєте. На виборах, чи раніше”, – пояснив він.

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Депутат уточнив, що це ще не рішення комісії, воно буде пізніше і буде не про недовіру а про повноваження РДА.

"Конкретні рішення будуть запропоновані. А взагалі мають бути повернуті Райради. І так буде”, – додав Леонід Ємець.

Нагадаємо, що Київ сколихнула низка скандалів на закупівлях для укриттів, куди чомусь купували барабани, сковорідки і дитячі конструктори.

Так, Дніпровська РДА закупила для бомбосховищ 306 барабанів вартістю від 1 900 до 3 960 гривень за один на загальну суму майже 900 тис. грн.

Також Дніпровська районна держадміністрація закупила дитячі конструктори на понад 900 тисяч гривень.

А для одного з навчальних закладів Дніпровського району Києва закупили для укриттів електричні овочерізки на 130 тис. грн, електричну сковороду за 720 тис. грн та пароварку за майже 500 тис. грн.

Після барабанів і крутих овощерізок для київських укриттів закупили очисники повітря по 30 тисяч гривень за штуку.

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