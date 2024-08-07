У "Київпастрансі" назвали винуватця аварії з трамваєм на Глибочицькій: хто це

У "Київпастрансі" провели службове розслідування причин інциденту з трамваєм на вул. Глибочицькій і зробили висновок, що причиною ДТП стали необережні дії водія, який під час зупинки на перемикачі припустився кількох грубих порушень правил експлуатації.

Про це йдеться на сайті КМДА.

"Внаслідок необережних дій водія, який у порушення регламенту перебував поза транспортним засобом, знеструмлений трамвай опинився на схилі з вимкненими стоянковими гальмами. Це й спричинило неконтрольований рух вагона", – йдеться у повідомленні.

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На час проведення необхідних службових і слідчих дій водія відсторонили від роботи. Також оголосили догани заступнику директора з експлуатації транспорту та начальнику відділу з безпеки руху ТРЕД імені Т. Шевченка.

Наголошуємо, що за результатами технічного обстеження вагона транспортний засіб перебував у справному стані. Причиною аварії став винятково людський фактор.

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В усіх депо "Київпастранс" із водіями та відповідальними за експлуатацію рухомого складу особами, окрім планових, провели й позапланові інструктажі щодо дотримання правил експлуатації електротранспорту.

Остаточні результати щодо причин і наслідків ДТП встановлять правоохоронні органи.

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