У "Київавтодорі" знову проводять обшуки: що відомо

У середу, 19 лютого, слідчі Нацполіції проводять обшуки в приміщенні комунальної корпорації "Київавтодор".

Про це повідомив офіційний портал Києва.

"Як зазначають у "Київавтодорі", обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження щодо можливого привласнення бюджетних коштів, виділених на послуги з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки", — йдеться в повідомленні.

У "Київавтодорі" наголошують, що тендери проводилися офіційно.

"Працівники корпорації сприяють слідству та надають усі запитувані документи, що необхідні для всебічного й повного розслідування. Зі свого боку розраховують на об’єктивне й неупереджене слідство", — зазначили в порталі Києві.

У поліції ситуацію поки не коментують. Це вже не перший обшук у корпорації цього місяця – 11 лютого слідчі дії проводили СБУ та Нацполіція одночасно з обшуками в департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Нагадаємо, у Києві незаконно видають перепустки для пересування під час комендантської години.

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