У Київ прийде потепління: стала відома дата

Потепліє ближче до вихідних.

У Київ прийде потепління. Але станеться це вже ближче до вихідних: повітря прогріється до +17 градусів.

Водночас початок тижня буде досить прохолодним.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, понеділок, вівторок та середа будуть прохолодними – температура коливатиметься від +9 до +11 градусів.

У ніч на вівторок очікуються невеликі опади, решта тижня буде сухою.

Потепліє ближче до вихідних. Вже у четвер та п’ятницю температура підвищиться до +15…+17 градусів.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, погода в Україні у жовтні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 7-12°, в Карпатах 6-7°, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 28-67 мм, у Карпатах місцями 80-105 мм.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання