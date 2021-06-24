До Києва обмежили в’їзд великовагового транспорту

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до столиці.
Від 10:00 обмежили в’їзд до Києва великовагового транспорту у зв’язку зі спекою.
Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до столиці.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
"Сьогодні, 24 червня, з 10:00 обмежили в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28°С", - йдеться у повідомленні.
Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 22:00).
Нагадаємо, у Києві водій трамвая знепритомнів просто під час руху. Причиною інциденту стала пекельна спека.