До Києва обмежили в’їзд великовагового транспорту

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до столиці.

Від 10:00 обмежили в’їзд до Києва великовагового транспорту у зв’язку зі спекою.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до столиці.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.



"Сьогодні, 24 червня, з 10:00 обмежили в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28°С", - йдеться у повідомленні.

Facebook / Патрульна поліція Києва

Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 22:00).

Нагадаємо, у Києві водій трамвая знепритомнів просто під час руху. Причиною інциденту стала пекельна спека.

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