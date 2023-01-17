У київських пабліках повідомляють, що громадян призовного віку запрошують у гості до військкомату

В деяких районах Києва знайшли спосіб оповіщення військовозобов'язаних, щоб вони з'явились до військкомату

В Україні триває загальна мобілізація, експерти зазначають, за яких умов можливе її посилення.

Громадяни продовжують отримувати повістки. В київських соцмережах повідомляють. що в одному з районів столиці вивішують у під'їздах деяких житлових будинків оголошення з вимогою прийти до військкомату.

фото оголошень

Фотографії оголошень з’явилася та у київському Telegram-каналі.

фото наказу

Мова йде про Накази Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про необхідність всім військовозобов’язаним прибути до військкомату. В додатку документа зазначені пункти Закону про мобілізацію.

Киян просять з’явитися до районного військкомат до 31 січня.

Повістка чи оповіщення про необхідність з'явитись до військкомату не означає обов'язкового відправлення на службу, все залежить від виду повістки. Часто повістки чи оповіщення про необхідність прийти до військкомату мають за мету уточнити дані військовозобов'язаного.

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