У київському метро під потяг впав пасажир - КМДА

На місце події викликано медиків та правоохоронців.

Під вечір суботи, 24 грудня, на станції "Лісова" пасажир потрапив під потяг. Через надзвичайну подію тимчасово змінили рух поїздів червоною лінією.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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Зазначається, що рух поїздів червоною лінією метро відбувається від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця".

На станції "Лісова" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота. Про зміни та відновлення руху поїздів повідомимо додатково", - сказано у повідомленні.

Наразі більше інформації щодо інциденту немає. Проводиться рятувальна операція.

Нагадаємо, Київ увійшов у топ-20 світового рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям.

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