У Київській області працює ППО: людей просять перебувати в укриттях

У Київській області 16 грудня під час масштабної повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Жителі Київщини! В області працює ППО. Ворог масовано атакує Україну. Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях", - наголосив він.

Керівник області наполегливо просить нічого не фотографувати та не викладати до Мережі.

Про роботу ППО також повідомили і в Київській міській військовій адміністрації: "Київ! Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях".

До слова, у Києві тривогу оголосили о 08:10, в області - о 08:11. Згодом у Мережі повідомили про звуки вибухів.

Нагадаємо, зранку у п'ятницю повітряну тривогу оголосили у частині областей України. Станом на 08:12 "червоні" всі області, окрім західних. Вже 08:35 тривога охопила всю країну.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім грудня заявив, що очікується близько 60 російських ракет.

За перебігом подій в режимі лайф можна стежити на Офіційному каналі TSN.ua.

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