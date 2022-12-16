Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Київській області працює ППО: людей просять перебувати в укриттях

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
4501
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Київській області працює ППО: людей просять перебувати в укриттях

Фото з соцмереж

В області понад годину триває тривога.

У Київській області 16 грудня під час масштабної повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони. 

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Жителі Київщини!  В області працює ППО. Ворог масовано атакує Україну. Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях", - наголосив він.

Керівник області наполегливо просить нічого не фотографувати та не викладати до Мережі.

Про роботу ППО також повідомили і в Київській міській військовій адміністрації: "Київ! Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою  повітряної тривоги перебувайте в укриттях".

До слова, у Києві тривогу оголосили о 08:10, в області - о 08:11. Згодом у Мережі повідомили про звуки вибухів.

Нагадаємо, зранку у п'ятницю повітряну тривогу оголосили у частині областей УкраїниСтаном на 08:12 "червоні" всі області, окрім західних. Вже 08:35 тривога охопила всю країну.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім грудня заявив, що очікується близько 60 російських ракет.

За перебігом подій в режимі лайф можна стежити на Офіційному каналі TSN.ua.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4501
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація