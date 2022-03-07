У Києво-Печерській Лаврі напали на журналіста: фото

Знімальна група викликала поліцію.
У Києво-Печерській лаврі напали на журналіста.
Про це повідомляє "Слідство.Інфо".
Журналіст "Слідство.Інфо" Дмитро Реплянчук запитав настоятеля Лаври митрополита УПЦ Московського патріархату Павла, що він думає про напад РФ на Україну та вбивства мирних людей.
У відповідь отримав від чоловіка, що стояв поряд з настоятелем, кілька ударів палицею. Вона зламалася об ногу журналіста. Інші чоловіки, які також перебували поруч із Павлом, почали погрожувати журналістам.
Знімальна група викликала поліцію.
Журналіст відбувся забоєм і почувається добре.
Нагадаємо, очільник УПЦ МП Онуфрій звернувся до очільника країни-агресорки Володимира Путіна і закликав припинити війну.
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