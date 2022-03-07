У Києво-Печерській Лаврі напали на журналіста: фото

Знімальна група викликала поліцію.

У Києво-Печерській лаврі напали на журналіста.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

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Журналіст "Слідство.Інфо" Дмитро Реплянчук запитав настоятеля Лаври митрополита УПЦ Московського патріархату Павла, що він думає про напад РФ на Україну та вбивства мирних людей.

У відповідь отримав від чоловіка, що стояв поряд з настоятелем, кілька ударів палицею. Вона зламалася об ногу журналіста. Інші чоловіки, які також перебували поруч із Павлом, почали погрожувати журналістам.

Знімальна група викликала поліцію.

Журналіст відбувся забоєм і почувається добре.

Нагадаємо, очільник УПЦ МП Онуфрій звернувся до очільника країни-агресорки Володимира Путіна і закликав припинити війну.

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