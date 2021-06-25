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У Києві зупинено рух метро: що сталося

У Києві зупинено рух метро: що сталося

Фото із соцмереж

Рух зупинили на синій лінії "Теремки"-"Олімпійська" та "Контрактова площа"-"Героїв Дніпра".

У Києві на станції метро "Майдан Незалежності" пасажир впав на колію.

Через це зупинили рух поїздів на синій гілці метрополітена.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

© Київ Оперативний
Київ Оперативний

"Рух поїздів на синій лінії "Теремки"-"Олімпійська" та "Контрактова площа"-"Героїв Дніпра" зупинено. Падіння пасажира на колію на станції "Майдан Незалежності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у київському метро 24 червня вдень пройти можна було лише тим, хто мав Kyiv Smart Card.

Згодом у метро повідомили про технічний збій

Ближче до вечора роботу терміналів у київському метро відновили.

 