У Києві зупинено рух метро: що сталося

У Києві зупинено рух метро: що сталося

Рух зупинили на синій лінії "Теремки"-"Олімпійська" та "Контрактова площа"-"Героїв Дніпра".

У Києві на станції метро "Майдан Незалежності" пасажир впав на колію.

Через це зупинили рух поїздів на синій гілці метрополітена.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

Київ Оперативний

"Рух поїздів на синій лінії "Теремки"-"Олімпійська" та "Контрактова площа"-"Героїв Дніпра" зупинено. Падіння пасажира на колію на станції "Майдан Незалежності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у київському метро 24 червня вдень пройти можна було лише тим, хто мав Kyiv Smart Card.

Згодом у метро повідомили про технічний збій.

Ближче до вечора роботу терміналів у київському метро відновили.

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