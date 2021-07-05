У Києві зростає захворюваність на грип і ГРВІ: кого занедужало набільше

У Києві зростає захворюваність на грип і ГРВІ: кого занедужало набільше

До медзакладів із ГРВІ та грипом ушпиталили 262 особи.

У Києві фіксують зростання захворюваності на грип, ГРВІ і коронавірус. За останній тиждень зареєстровано 5794 хворих, зокрема, і на COVID-19.

Про це повідомили в державній установі "Київський міський лабораторний центр МОЗ".

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Як зазначається, у Києві від 28 червня до 4 липня захворіло 2612 дітей (зростання на 0,2%) і 3182 дорослих (зростання на 25%). Це на 12,7% більше, аніж попереднього тижня.

Крім того, серед хворих 45,1% неповнолітніх, з яких 38,9% – діти шкільного віку, яких захворіло 1017.

До медичних закладів ушпиталили 262 особи, серед госпіталізованих – 60 дітей.

Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 73,9%. Наразі показник захворюваності становить 195,6.

Як повідомлялося, в Україні збільшили кількість пунктів, де можна зробити щеплення від коронавірусу. Від понеділка, 5 липня, більшість із них працюють щоденно: від 10:00 до 17:30. Найбільший в Україні центр вакцинації розташований у Києві - це пункт у міжнародному виставковому центрі.

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