У Києві зросла вартість житла у новобудовах: скільки коштуватиме квартира у 2022 році

У Києві зросла вартість житла у новобудовах: скільки коштуватиме квартира у 2022 році

Найдешевший район Києва – Деснянський.

Середня вартість одного квадратного метра у новобудовах Києва станом на січень 2022 року становить 35 тисяч гривень. За місяць ціна зросла на 300 гривень, а за рік - на понад 7 тисяч гривень.

Про це повідомляє портал ЛУН Місто.

Мінімальна вартість квадратного метра у столиці становить 22 900 гривень.

Зазначимо, що найдорожчим районом Києва залишається Печерський - 69 100 гривень квадратний метр. Найдешевший район – Деснянський. Тут квадрат коштує близько 23 900 грн.

Вартість 1 кв. м у новобудовах Києва по районах:

Печерський – 69 100 грн

Подільський – 48 800 грн

Шевченківський – 44 500 грн

Голосіївський – 37 500 грн

Дніпровський – 30 500 грн

Святошинський – 30 000 грн

Оболонський – 28 500 грн

Солом'янський – 28 000 грн

Дарницький – 26 500 грн

Деснянський – 23 900 грн

Середня ціна квадратного метра у передмісті Києва – 21 200 грн. На вартість впливає віддаленість від центру міста: до 5 км – 23 100 грн, від 5 до 10 км – 22 200 грн, від 10 до 20 км – 19 800 грн.

misto.lun.ua

misto.lun.ua

Нагадаємо, що у Києві можна орендувати квартиру майже за 700 тисяч гривень: як вона виглядає.

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