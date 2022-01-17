У Києві зросла вартість житла у новобудовах: скільки коштуватиме квартира у 2022 році

Найдешевший район Києва – Деснянський.
Середня вартість одного квадратного метра у новобудовах Києва станом на січень 2022 року становить 35 тисяч гривень. За місяць ціна зросла на 300 гривень, а за рік - на понад 7 тисяч гривень.
Про це повідомляє портал ЛУН Місто.
Мінімальна вартість квадратного метра у столиці становить 22 900 гривень.
Зазначимо, що найдорожчим районом Києва залишається Печерський - 69 100 гривень квадратний метр. Найдешевший район – Деснянський. Тут квадрат коштує близько 23 900 грн.
Вартість 1 кв. м у новобудовах Києва по районах:
- Печерський – 69 100 грн
- Подільський – 48 800 грн
- Шевченківський – 44 500 грн
- Голосіївський – 37 500 грн
- Дніпровський – 30 500 грн
- Святошинський – 30 000 грн
- Оболонський – 28 500 грн
- Солом'янський – 28 000 грн
- Дарницький – 26 500 грн
- Деснянський – 23 900 грн
Середня ціна квадратного метра у передмісті Києва – 21 200 грн. На вартість впливає віддаленість від центру міста: до 5 км – 23 100 грн, від 5 до 10 км – 22 200 грн, від 10 до 20 км – 19 800 грн.
Нагадаємо, що у Києві можна орендувати квартиру майже за 700 тисяч гривень: як вона виглядає.
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