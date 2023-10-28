У Києві зросла кількість жертв внаслідок негоди

У Києві від ранку вирує негода – у місті сильні пориви вітру та дощ.

У Києві через наслідки негоди зі шквальним вітром вже двоє загиблих – це чоловіки віком 65 і 35 років.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він також додав, що сім людей отримали травми й переломи. Пʼятьох медики госпіталізували в лікарні столиці. Двом надали допомогу на місці.

"На цю годину зафіксовані факти падіння чи пошкодження понад 250 дерев. На ліквідацію наслідків буревію задіяні 34 одиниці техніки та 208 працівників Аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" та аварійні бригади комунальників в районах міста. Ліквідація наслідків негоди триває", - йдеться у повідомленні.

Кличко закликав людей без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Негода, за прогнозами синоптиків, вируватиме у Києві до кінця доби.

Нагадаємо, у Києві від падіння дерева загинула людина, також є поранені (подробиці).

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