У Києві знову зростає кількість хворих на COVID-19

Протягом минулого тижня у столиці на коронавірус захворіло вдвічі більше людей, ніж на позаминулому.
У Києві за минулий тиждень зафіксували вдвічі більше випадків коронавірусу, ніж за тиждень до цього. У столиці також зростає кількість госпіталізацій через COVID-19.
Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.
Так, за її словами, від 11 до 17 липня було зареєстровано 112 випадків захворювання, а від 18 до 24 липня – вже 245.
"Також є тенденція до збільшення госпіталізованих, отже спостерігаємо збільшення випадків тяжкого перебігу хвороби", – зазначила вона.
Посадовиця каже, що таке стрімке підвищення рівня захворюваності за один тиждень влітку має насторожити людей. Гінзбург нагадала, що у Києві люди можуть отримати вакцини проти коронавірусу у 112 вакцинальних центрах, які також діють у торговельних центрах, зокрема в "Гулівері", "River Mall", універмазі "Україна" та інших.
Нагадаємо, МОЗ дозволив друге бустерне щеплення проти коронавірусу – хто може його отримати.
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