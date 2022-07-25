У Києві знову зростає кількість хворих на COVID-19

Протягом минулого тижня у столиці на коронавірус захворіло вдвічі більше людей, ніж на позаминулому.

У Києві за минулий тиждень зафіксували вдвічі більше випадків коронавірусу, ніж за тиждень до цього. У столиці також зростає кількість госпіталізацій через COVID-19.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Так, за її словами, від 11 до 17 липня було зареєстровано 112 випадків захворювання, а від 18 до 24 липня – вже 245.

"Також є тенденція до збільшення госпіталізованих, отже спостерігаємо збільшення випадків тяжкого перебігу хвороби", – зазначила вона.

Посадовиця каже, що таке стрімке підвищення рівня захворюваності за один тиждень влітку має насторожити людей. Гінзбург нагадала, що у Києві люди можуть отримати вакцини проти коронавірусу у 112 вакцинальних центрах, які також діють у торговельних центрах, зокрема в "Гулівері", "River Mall", універмазі "Україна" та інших.

Нагадаємо, МОЗ дозволив друге бустерне щеплення проти коронавірусу – хто може його отримати.

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