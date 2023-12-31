У Києві знову зросла кількість загиблих після атаки РФ: з-під завалів дістали ще одне тіло

Кількість загиблих станом на 12:30 31 грудня після масованої атаки росіян 29 грудня у Києві зросла до 23.

Про це інформує ДСНС.

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"У Києві з-під завалів деблоковано 23 загиблих особи. Станом на 12:30 у Шевченківському районі Києва рятувальники деблокували з-під завалів 23 людини, які загинули під час ракетної атаки росіян 29 грудня. 8 осіб врятовано", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Нацполіції, постраждало 35 осіб.

Рятувальники наголосили, що аварійно-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, станом на 11:00 годину повідомляли про 21 жертву через ракетну атаку росіян по Києву.

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